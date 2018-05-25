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İstanbul'a yağış hakim! Meteoroloji hava durumu uyarısı: Bugün ve hafta sonuna dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 09:55 | Son Güncelleme

İstanbul sabah saatlerinde etkili olan yağış, işe giden vatandaşlara büyük zorluk yaşattı. İstanbul hava durumu raporuna göre, bugün (25 Mayıs 2018 Cuma) parçalı ve çok bulutlu olan hava, sağanak ve gökgürültülü yağışa neden olacak. Ankara ve İzmir'de ise hava bugün sağanak yağışlı geçecek. Peki hafta sonu İstanbul başta olmak üzere diğer illerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji güncel hava durumu raporu ve son dakika bilgiler haberimizde.

Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul'da yağışla güne uyanan vatandaşlar, İstanbul hava durumuna ilişkin son bilgileri öğrenmek için internette arama yapıyor. Meteoroloji hava durumu raporuna göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Malatya ve Adıyaman çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Bilecik, Eskişehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, iç ve güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Bilecik, Eskişehir, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım ve yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul'a-yağış-hakim!-Meteoroloji-hava-durumu-uyarıs-Bugün-ve-hafta-sonuna-dikkat

İstanbul'a-yağış-hakim!-Meteoroloji-hava-durumu-uyarıs-Bugün-ve-hafta-sonuna-dikkat1

İKİ İLE KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale il merkezi ve bazı ilçeleri için 10.00 ile 20.00 arası gökgürültülü sağanak yağış uyarısında bulunarak, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları istendi.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; Balıkesir'in kuzey ilçeleri ( Bandırma, Gönen, Erdek ve Marmara) ile Çanakkale il merkezi ve Biga, Gelibolu, Lapseki, Çan, Yenice, Bayramiç ve Ezine ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gökgürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( Su baskını, ani sel, yıldırım, ve yerel dolu, ulaşımda aksama vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege'de yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ve öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve batısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİSEHİR °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

NİGDE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABUK °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar iç kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Artvin ve Rize çevreleri ile Bayburt'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Artvin'in doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusu ile öğle saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2.) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUŞ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji istanbul Ankara izmir hava durumu

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