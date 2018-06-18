İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.
İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.
İSTANBULKART İLE ENTEGRE OLACAK
Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.
ADALAR'DAKİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA YAPILACAK
Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.
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