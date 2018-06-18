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İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 18:45 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da faytonların yerine hizmet verecek elektrikli araçların fotoğraflarını kamuoyuyla paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından yazlık ve kışlık olarak tasarlanan, yanları açık sarı renkli elektrikli araçlara aynı anda 12 kişi binebilecek. Öte yandan tamamen kapalı olan mavi renkli araçlarla ise 16 yolcu taşınacak.

İstanbul Adalar'a elektrikli fayton geliyor! Fotoğraflar paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Adalar'da ulaşım niteliği taşıyan elektrikli araçların kullanılacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor.

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İlk araç önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak.

İSTANBULKART İLE ENTEGRE OLACAK

Yolculuk ücretleri, istanbulkart ile entegre olacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile işletmesi İspark AŞ tarafından yapılacak.

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ADALAR'DAKİ TOPLU TAŞIMA HİZMETİ ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA YAPILACAK

Bu uygulama test edildikten sonra zamanla tüm Adalar'daki toplu taşıma hizmetinin, elektrikli araçlarla yapılması planlanıyor.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
darısı tüm turistik yerlere
GÜZEL
Çok güzel olmuş elinize sağlık garibim atlar kurtuldu -)
Faytonlar nostaljik oluyor ama zavallı atların korunması için ondan vazgeçilebilir...
atlar kurtuldu, nostalji diye çağa ayak uydurmamak çok saçmaydı, yerinde bir uygulama hayırlı olsun ve diğer yerlerede örnek olur.
DARISI ANTALYA DAKİ ATLARIN BAŞINA. SICAKTA PERİŞAN OLUYOR HAYVANLAR.
Yasal değnekçi İSPARK isletmezse olmaz
faytoncular ayaklanır birazdan
Güzel haber
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