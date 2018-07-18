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İstanbul Adliyesi'nin 'Adalet İstanbul' dergisinin 11. sayısı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 13:03 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Başsavcı İrfan Fidan'ın imtiyaz sahibi olduğu ''Adalet İstanbul'' dergisinin 11'inci sayısı çıktı - Yayın kurulu, başsavcı vekilleri ve hakim-savcılardan oluşan derginin kapak konusunda "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Afrin’de destan yazan Mehmetçik'imizi sınır bölgelerinde ziyareti” başlığı yer alıyor

İSTANBUL(AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, Başsavcı İrfan Fidan'ın imtiyaz sahibi olduğu ve çok sayıda hakim-savcının hazırladığı 'Adalet İstanbul' dergisinin 11. sayısı çıktı.

İstanbul Adalet Sarayı hakim ve savcıları tarafından 6 ayda bir yerel süreli yayın olarak çıkarılan “Adalet İstanbul” dergisinin 11'inci sayısı okuyucularıyla buluştu.

Derginin künyesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ‘imtiyaz sahibi’, Başsavcı vekili Zafer Koç ‘Genel Yayın Yönetmeni’ ve ‘Yayın Kurulu Başkanı’, Başsavcı vekili Hacı Hasan Bölükbaşı ile 4 hakim ve 5 cumhuriyet savcısı da yayın kurulunda yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan’ın okurlara seslendiği yazı ile başlayan dergide, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, savcı, hakim, adliye çalışanları ve alanında uzman kişilerin birbirinden farklı konularda kaleme aldıkları zengin içerikler dikkati çekiyor.

Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015’de İstanbul Adliyesi’ndeki makamında DHKP/C’li teröristlerce şehit edilmesinin üzerinden 3 yıl geçmesi dolayısıyla yapılan anma törenine değinilen dergide, anma programı çerçevesinde gerçekleştirilen sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere ilişkin fotoğraflar yer alıyor.

Derginin kapağında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Afrin’de destan yazan Mehmetçik'imizi sınır bölgelerinde ziyareti” başlığının altında, Başsavcı vekilleri; Hasan Yılmaz, Zafer Koç, savcı İbrahim Çiçek, İstanbul Adliyesi İdari İşler Müdürü Kaan Özkubat ve Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz’ın, sınır bölgelerinde görev yapan askerlerle birlikte çektirdikleri fotoğraf bulunuyor. Bu fotoğraflardan, komutanlara derginin önceki sayısının takdim edilmesi, Mehmetçik ile yemek yenilmesi, zırhlı araca binilmesi ve operasyonu yürüten komutanlardan bilgi alınmasına ilişkin olanları sayfaları süslüyor.

Dergide, mahkeme salonlarındaki kürsülerde ya da makamlarında resmi görevlerinin verdiği ciddi yüzlerine aşina olunan yargı mensuplarının, sanatsal ve kültürel yönleri ön plana çıkıyor.

Her yaştan kitleye hitap eden ve en güncel konulardan Osmanlı'daki yargı sisteminin tozlu yapraklarına kadar bilgilerin okuyucuya göz kırptığı dergide, FETÖ darbe teşebbüsünün gerçekleştiği 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, İstanbul Adalet Sarayı'nda yapılan düzenleme çalışmalarının fotoğraflı anlatımları bulunuyor.

Bu kapsamda, Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü karşısındaki salonlar ile duruşma salonuna evrilen Büyükçekmece'deki Mimar Sinan Spor Salonu ve Silivri'deki Alibey Spor Salonu'nda çok kalabalık duruşmaların yapabilme imkanına değiniliyor.
Terör dosyalarına bakan Ağır Ceza Mahkemelerinde heyetlerin ikiye bölündüğü ve salonların genişletildiği bilgisine yer verilerek, terör ağır ceza başkanları, sulh ceza hakimleri ve terör savcılarının kapılarına kamera güvenlikli kapı kilitleri takıldığı hatırlatmasına bulunuluyor.

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