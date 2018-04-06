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İstanbul AFAD'ın bahçesinde otobüs yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:43 | Son Güncelleme

İstanbul AFAD'ın bahçesinde otobüs yangını

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nün (AFAD) bahçesindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgliye göre, Hasdal'da bulunan müdürlüğün bahçesinde park halindeki otobüste yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangını görenler itfaiyeye haber verdi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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OTOBÜS yangın

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