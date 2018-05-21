İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İSTANBUL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul AK Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BERAT ALBAYRAK

NURETTİN CANİKLİ

MUSTAFA ATAŞ

EROL KAYA

VEDAT DEMİRÖZ

RAVZA KAVAKCI KAN

OSMAN BOYRAZ

İSMET UÇMA

MİHRİMAH BELMA SATIR

AHMET BERAT ÇONKAR

HULUSİ ŞENTÜRK

MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT

EYÜP ÖZSOY

SERKAN BAYRAM

FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN

ŞEYMA DÖĞÜCÜ

AZMİ EKİNCİ

HURŞİT YILDIRIM

ALİ SEVİNÇ

TUĞBA ERCAN

SABRİ BALAMAN

ESMA ERSİN

MUSTAFA MİCAN

AHMET ÖZDİNÇ

İBRAHİM İLCİ

SEMANUR KOÇAL

RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ

FİDAN ERDOĞAN AVŞAR

FEYZULLAH TUNA

FUAT KİNSİZ

AHMET AYHAN KAYAOĞLU

SİNEM DEMİR

MUHAMMET ALİ KUMRU

LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU

OKTAY TAN

AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN SOYLU

FATMA BETÜL SAYAN KAYA

VOLKAN BOZKIR

ABDULLAH GÜLER

HASAN TURAN

SERAP YAŞAR

AZİZ BABUŞCU

ŞİRİN ÜNAL

CANAN KALSIN

AHMET HAMDİ ÇAMLI

MARKAR ESEYAN

MUSTAFA DEMİR

İFFET POLAT

İBRAHİM YASİN KIRICI

SALİH ÇAKIR

AYŞE BÖHÜRLER

SUNA TARHAN

AHMET HAMDİ GÖRK

HACI MEHMET BAYKURT

MUSTAFA ARABUL

BEYZA SINDIRAÇ

SERKAN HASER

AHMET YILDIZ

EMİNE ÇAKIR

HAMZA KULAKSIZ

SEVDE SENA DAĞLI

ENES KAŞKAŞ

HALİL POYRAZ