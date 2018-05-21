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İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 21:42 | Son Güncelleme

AK Parti, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede İstanbul AK Parti milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte AK Parti'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan İstanbul adayları. İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İSTANBUL AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki İstanbul AK Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? İstanbul AK Parti milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

AK PARTİ İSTANBUL 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

BERAT ALBAYRAK 
NURETTİN CANİKLİ 
MUSTAFA ATAŞ 
EROL KAYA 
VEDAT DEMİRÖZ 
RAVZA KAVAKCI KAN 
OSMAN BOYRAZ 
İSMET UÇMA 
MİHRİMAH BELMA SATIR 
AHMET BERAT ÇONKAR 
HULUSİ ŞENTÜRK 
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT 
EYÜP ÖZSOY 
SERKAN BAYRAM 
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN 
ŞEYMA DÖĞÜCÜ 
AZMİ EKİNCİ 
HURŞİT YILDIRIM 
ALİ SEVİNÇ 
TUĞBA ERCAN 
SABRİ BALAMAN 
ESMA ERSİN 
MUSTAFA MİCAN 
AHMET ÖZDİNÇ 
İBRAHİM İLCİ 
SEMANUR KOÇAL 
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ 
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR 
FEYZULLAH TUNA 
FUAT KİNSİZ 
AHMET AYHAN KAYAOĞLU 
SİNEM DEMİR 
MUHAMMET ALİ KUMRU 
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU 
OKTAY TAN 

AK PARTİ İSTANBUL 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

SÜLEYMAN SOYLU 
FATMA BETÜL SAYAN KAYA 
VOLKAN BOZKIR 
ABDULLAH GÜLER 
HASAN TURAN 
SERAP YAŞAR 
AZİZ BABUŞCU 
ŞİRİN ÜNAL 
CANAN KALSIN 
AHMET HAMDİ ÇAMLI 
MARKAR ESEYAN 
MUSTAFA DEMİR 
İFFET POLAT 
İBRAHİM YASİN KIRICI 
SALİH ÇAKIR 
AYŞE BÖHÜRLER 
SUNA TARHAN 
AHMET HAMDİ GÖRK 
HACI MEHMET BAYKURT 
MUSTAFA ARABUL 
BEYZA SINDIRAÇ 
SERKAN HASER 
AHMET YILDIZ 
EMİNE ÇAKIR 
HAMZA KULAKSIZ 
SEVDE SENA DAĞLI 
ENES KAŞKAŞ 
HALİL POYRAZ 

AK PARTİ İSTANBUL 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

NUMAN KURTULMUŞ 
MEHMET MUŞ 
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ 
MEHMET DOĞAN KUBAT 
TÜLAY KAYNARCA 
HALİS DALKILIÇ 
EMİNE SARE AYDIN YILMAZ 
NEVZAT ŞATIROĞLU 
ZAFER SIRAKAYA 
RÜMEYSA KADAK 
AHMET MÜCAHİT ARINÇ 
MUSTAFA YENEROĞLU 
ERKAN KANDEMİR 
ŞAMİL AYRIM 
ALEV DEDEGİL 
YILDIZ SEFERİNOĞLU 
ZÜLFİYE FÜSUN KÜMET 
MÜRTEZA ZENGİN 
AYHAN OĞAN 
HAŞİM TAŞKIRAN 
RUKEN KİLERCİ 
RASİM ERDOĞMUŞ 
HATİCE BOZDAĞ 
MEHMET UMUR 
OYA EREN 
BÜLENT DURGUN 
ZEHRA ERCAN 
ALİ ÇEZİK 
HASENE ÇAPAR 
SEDAT SAYIMOĞLU 
CAHİT KESKİN 
SİNAN KARŞIYAKA 
HAYRİYE KUZU 
MEHMET EMİN AŞIKKUTLU 
MÜNİR EREN 

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