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İSTANBUL - ALİBEYKÖY BARAJINA GİREN GENÇ BOĞULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 19:24 | Son Güncelleme

Sultangazi'deki Alibeyköy barajına giren 18 yaşındaki Ramazan Saray boğuldu.

Haber-Kamera: Taner YENER - Murat SOLAK /İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi'deki Alibeyköy barajına giren 18 yaşındaki Ramazan Saray boğuldu.
Olay saat 16.00 sıralarında Alibeyköy Barajı'nda meydana geldi. Ramazan Saray (18), Furkan Demir (18) ve Onur Sarıkaya (19), piknik yapmak için Alibeyköy Barajı'nın kenarına geldi. Kiraladıkları tekneyle gölün karşı tarafına geçen üç arkadaştan Ramazan Saray, daha sonra tekneyle tekrar göle açıldı. Yaklaşık 15 metre açılan Saray serinlemek amacıyla suya atladı. Bir süre suda çırpınmaya başlayan Saray'ın yardımına kıyıda bulunan Furkan Demir koştu. Demir suda çırpınan arkadaşını kurtarmak istedi. Ancak Ramazan Saray bir süre su yüzeyinde kaldıktan sonra gözlerden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler inceleme yaptıktan sonra Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri çağırdı. Dalgıç polisler itfaiyeye ait botla suda arama çalışmaları başlattı. Polisler yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından Saray'ın cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan Ramazan Saray'ın cesedi nöbetçi savcının talimatıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

"ÇIRPINMA BİR TELAŞ VARDI"
Görgü tanıklarından Ercan Arkun, "Biz buraya pikniğe geldik. Aradan yarım saat bir saat geçtikten sonra tekne gördük. İçinde beyaz tişörtlü arkadaşlar vardı. Ondan sonra bir karmaşa çıktı. Olayı da anlamadık. Herhalde göle giriyorlar dedik. Sonra ikisi geri döndü sonra ambulans itfaiye geldi. Polislerden duyduk birinin boğulduğunu cankurtaranlar geldi onu arıyorlar. Çırpınma bir telaş vardı. Biri kurtarmak için suya atladı ama kurtaramadılar geri çıktı" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Saray'ın yanında bulunan iki arkadaşının ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

4 KİŞİ BOĞULDU
Öte yandan barajda son bir ay içinde 4 kişi boğuldu. Geçtiğimiz günlerde de baraja giren 3 kişi boğulmuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Saray'ın birlikte geldiği arkadaşlarından görüntü.
-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü.
-Görgü tanığı Erkan Arkun'un görüntüsü.
-Arama çalışmaları ve cesedin çıkarılma görüntüleri.
-Genel ve detay görüntüler.

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