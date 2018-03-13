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İstanbul, Ankara ve İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 07:48 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, bugün ve yarın İstanbul'da parçalı bulutlu ve gök gürültülü sağanak yağışlı hava hakim olacağı belirtilirken Perşembe gününden itibaren yağışlı hava yerini güneşli havaya bırakacak. Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerde havalar nasıl olacak? Meteoroloji hava durumu raporu ve güncel tahminler haberimizde.

İstanbul, Ankara ve İzmir'e sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illerin hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre; İç ve batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun, Adana, Mersin, Konya, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU - 5 GÜNLÜK

İstanbul,-Ankara-ve-İzmir'e-sağanak-yağış-uyarısı!-Meteoroloji-hava-durumu-raporunu-yayımladı2

HAVA SICAKLIĞI

İç ve batı kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

İstanbul,-Ankara-ve-İzmir'e-sağanak-yağış-uyarısı!-Meteoroloji-hava-durumu-raporunu-yayımladı1

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin, akşam doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AYDIN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile öğle saatlerinden sonra Adana ve Mersin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Parçalı zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile gece saatlerinden sonra Konya, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİSEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRSEHİR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (30-50 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MARDİN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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istanbul Ankara izmir Meteoroloji hava durumu

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