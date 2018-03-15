İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu raporu! Meteoroloji haritayla uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayımladı. Son hava tahminlerine göre, ülke genelinde yağışlı bir hava hakim olurken yarından itibaren güneşli hava etkisini gösterecek. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok il yeni haftada sağanak yağış etkili olacak. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları ve hava durumu nasıl olacak? İl il hava durumu raporu ve son dakika haberler mynet.com'da.

METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU



Yapılan son değerlendirmelere göre: Ş. Urfa, Diyarbakır ve Mardin çevreleri dışında kalan bütün bölgelerimizin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı ile Osmaniye çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI



Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60) olarak eseceği tahmin ediliyor.