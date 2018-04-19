İstanbul Armoni Korosu çocuklar yararına konser verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Armoni Korosu, hayati riskli hastalıklarla mücadele eden çocuklar yararına ilk konserini verdi.
İstanbul Armoni Korosu ile Bir Dilek Tut Derneği'nin (Make-A-Wish) iş birliğiyle düzenlenen konser, Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Konsere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan projenin koordinatörü ve koronun kurucusu Nergis Yıldırır, proje kapsamında Türkiye'nin önde gelen iş adamları ve iş kadınlarının vakıflar ve dernekler adına yardım amacıyla koroda yer aldıklarını söyledi.
Yıldırır, koro olarak ilk konserlerini Bir Dilek Tut Derneği adına yaptıklarını belirterek,"(Koromuz) birbirinden değerli insanlardan oluşuyor. Her meslek grubundan üyelerimiz var ve tamamen iş unvanlarını bir köşeye bırakarak, aile ruhuyla koromuzu bugüne kadar getirdik." dedi.
Koroda 120'den fazla kişinin üye olduğunu aktaran Yıldırır, şunları kaydetti:
"Bu akşamki konserimizde koro 70 kişiden oluşuyor. Aşağı yukarı bir yıldır çalışıyoruz. 11 Mayıs'ta da Darülaceze Vakfı adına sahne alacağız. Bizim amacımız sadece yardım etmek. Yardım etme amacıyla oluşmuş bir grubuz."
Konser başlangıcında Bir Dilek Tut Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Eda Aroyo ile Genel Müdürü Zeynep Ürkün de sahnede kısa bir konuşma yaptı.
Manga Grubu'nun da konuk sanatçı olarak yer aldığı konserde, koro aralarında "Dertliyim", "Ömrümüzün Baharı", "Sevemez Kimse Seni" ve "Neden Saçların Beyazlamış Arkadaş"ın bulunduğu birçok eser seslendirdi.
Yaklaşık 2 saat süren konserde koronun şefliğini Nergis Yıldırır, orkestranın şefliğini ise Muhammed Yıldırır üstlendi.
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