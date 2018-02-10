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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ilginç görüntü

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 14:34 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı'nda sefere hazırlanan tarifeli bir uçağa yiyecek ve içecek yüklenmesi sırasında kuşların ikram aracı çevresinde toplanması apronda ilginç görüntüler oluşturdu.

Vapurlar peşinde bir parça simit kapabilmek için uçmalarını görmeye alışık olduğumuz martılar bu kez farklı bir yerde yemek peşindeydi. Sefere hazırlanan park halindeki uçağın ön kapısına yanaştırılan ikram şirketinin aracından yiyecek ve içecek taşınmaya başlandı. Bu sırada, yüklemeyi fark eden kuşlar, sürüler halinde aracın üstünde uçmaya başladı. Bir süre burada uçarak, görevlilerden yiyecek bekleyen kuşlardan bazıları ikram aracının üstüne kondu. Yükleme işleminin sonra ermesinin ardından kuşlar, uçağın çevresinden ayrılarak, farklı yönlere uçtu. Uçaklar için tehlike oluşturan kuşlar, Atatürk Havalimanı'nda kameralara yansıdı.

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Havalimanı çevresinde uçan kuş sürüleri zaman zaman uçuş trafiğini de olumsuz etkileyebiliyor. Bu duruma karşı önlem alan yetkililer, havalimanının çeşitli bölgelerine yırtıcı kuş sesi çıkartan mobil araçlar ile kuş kovma cihazları yerleştirdi. Atatürk Havalimanı'nda Sefaköy ile Ataköy yönündeki pist başları ile Florya yönündeki yaklaşma yüzeyinde sıklıkla sürüler halinde görüldüğü rapor edilen kuşlar, bu araçlarla pistten uzaklaştırılmaya çalışılıyor. (Ajanslar)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
siz hala akp ye oy verin,kuşlar bile aç kalmış
martı diyecekmiş ama diyemeiş kuş yazmış ömründe kuş la martıyı ayır edemiyen muhabir
uçağın motoruna giripte uçağın düştüğü seferli bir uçak dünya üzerinde gerçekleşmemiştir.siz bu haberlere aldanmayın bu yüzden.bütün dertleri motor arızalanmasın masraf olmasın
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