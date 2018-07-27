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İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

İstanbul Avcılar'da bir evden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine daireye giren polisler, çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.

İstanbul Avcılar'da vahşet evi! Çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış...

Olay öğlen saatlerinde meydana geldi. Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın en üst katında kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Daireye giren bir çuvalın içinde elleri arkadan bağlanmış erkek cesedi buldu.

Cesedin 59 yaşındaki M.K'ye ait olduğunu belirleyen polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. (DHA)

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