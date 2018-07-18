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İstanbul-Bahreyn uçağı Esenboğa'ya zorunlu iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 02:50 | Son Güncelleme

Pegasus Hava Yollarının İstanbul-Bahreyn seferini yapan tarifeli uçağı, lastiğinin patlaması nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildi

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yollarının İstanbul-Bahreyn seferini yapan tarifeli uçağı, lastiğinde meydana gelen sorun nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 22.00'de Bahreyn'e havalanan uçağın lastiğinde kalkış esnasında sorun meydana geldi.

Kule ile irtibata geçen uçağın pilotu tedbir amacıyla zorunlu iniş istedi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uçak, Ankara semalarında bir süre tur atarak yakıt boşalttı.

Uçak, saat 01.55'te Esenboğa Havalimanı'na sorunsuz indi. Yolcular ise terminale alındı.

Lastiği patladığı belirlenen uçağın sefere devam edip etmeyeceğine kontrollerden sonra karar verileceği öğrenildi.

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