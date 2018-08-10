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İSTANBUL - BAKAN ALBAYRAK "YENİ EKONOMİK MODEL" TOPLANTISI ÖNCESİ DOLMABAHÇE'DE

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Taner YENER - İSTANBUL DHA Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla Yeni Ekonomik Model'in çerçevesini açıklayacak.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Taner YENER - İSTANBUL DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla Yeni Ekonomik Model'in çerçevesini açıklayacak.
Toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da başlayacak. Toplantı öncesi Bakan Albayrak, saat 11.00 sıralarında buraya geldi.

Görüntü Dökümü:
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-Bakanın konvoyunun çalışma ofisine girişi

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