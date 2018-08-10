Haber-Kamera: Hakan KAYA - Taner YENER - İSTANBUL DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla Yeni Ekonomik Model'in çerçevesini açıklayacak.
Toplantı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 14.30'da başlayacak. Toplantı öncesi Bakan Albayrak, saat 11.00 sıralarında buraya geldi.
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-Bakanın konvoyunun çalışma ofisine girişi
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