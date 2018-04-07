İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü

İstanbul Başakşehir'de, tamir için yolun kenarına park edildiği sırada freni boşalarak geriye kayan tanker, 12 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

12 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI



Atatürk Bulvarı'nda arızalanan su tankerini yolun kenarına park eden Azer Aliyev, altına girdiği aracı tamir etmeye başladı. Bu sırada freni boşalan 34 TZ 0024 plakalı su tankeri, geri giderek bazı araçlara çarptı, bazılarının da kaza yapmasına neden oldu. Toplam 12 aracın karıştığı kazada yaralanan tanker sürücüsü Aliyev, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAZI ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ



Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın tek şeridi trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen bazı araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde tankerin yolda geriye kayması yer alıyor.

Olay yerinden ilk kareler;