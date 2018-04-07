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İstanbul Başakşehir'de korkunç kaza! Tanker 12 araca çarptı, cadde savaş alanına döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 08:59 | Son Güncelleme

İstanbul Başakşehir'deki kazada 13 araç birbirine girdi. Sabah saatlerinde meydana gelen kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken cadde savaş alanına döndü.

İstanbul Başakşehir'de, tamir için yolun kenarına park edildiği sırada freni boşalarak geriye kayan tanker, 12 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu.

12 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Atatürk Bulvarı'nda arızalanan su tankerini yolun kenarına park eden Azer Aliyev, altına girdiği aracı tamir etmeye başladı. Bu sırada freni boşalan 34 TZ 0024 plakalı su tankeri, geri giderek bazı araçlara çarptı, bazılarının da kaza yapmasına neden oldu. Toplam 12 aracın karıştığı kazada yaralanan tanker sürücüsü Aliyev, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAZI ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın tek şeridi trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kullanılamaz hale gelen bazı araçların çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu arada kaza anı bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde tankerin yolda geriye kayması yer alıyor.

Olay yerinden ilk kareler;

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
VİDEO NUN BAŞINDA ÖZETLEMİŞ ZATEN "YARALI VAR GALİBA MAL MAL İZLİYORLAR". ADAM YARALANMIŞ İNİN BİR BAKIN NEYİ VAR. GEÇİP GİDİYORLAR. GEÇMİŞ OLSUN. ALLAH BETERİNDEN SAKLASIN.
tankeri tamir etmek için durduran adam tekerleklere takoz koymayı düşünemeyecek kadar ( burada sıfatı siz koyun)! ise ne desek boş.Yine de can kaybı olmaması teselli..
Bu memleket insanın iyi yetişmesi görgülü eğitimli bilinçli olup böyle mal gibi kaza lara sebebiyet vermemesi için ilkokul seviyesinin üstünde ki herkesi ben dahil sabun yapacaksın ki memleket te tazecik süper eğitimli fidanlar yeşersin
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