HABER

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında tekne battı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 01:53 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde 6 kişinin bulunduğu balıkçı teknesi bilinmeyen bir nedenden battı. Teknede bulunan 5 kişi kurtarıldı, bir kişi ise aranıyor.

İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili açıklarında tekne battı!

Olay akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı Sahilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden balıkçı teknesi denizde sabit duran dubaya çarparak devrildi. Teknenin batmaya başladığını gören vatandaşlar durumu hemen Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

a

1 KİŞİ KAYIP

Teknede bulunan 5 kişi yat limanından hareket eden bir bot tarafından kurtarıldı. Aynı teknede bulunan bir kişi de denizde kayboldu. Kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Denizdeki aramalara helikopter de destek verdi. Kaybolan kişinin bulunması için aramalar sürüyor.

İHA/AA

PARTNERSırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!Sırt ve bel ağrısı çekiyorsanız ilacınız bu haberde!
Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?
'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi'Homeros Ödülü' Prof. Dr. Haluk Şahin'e verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tekne Beylikdüzü İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Sahili

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve TL açıklaması için özellikle o saati bekledi

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

Devlet Bahçeli'den dolar ve kriz açıklaması: Tehlike sınırını geçti, ekonomi alarm veriyor

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

MAÇ ÖZETİ | Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray (Spor Toto Süper Lig 2018/19 Lefter Küçükandonyadis sezonu başladı)

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Herkesi özür videosu ile kandırdı!

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Washington Post yazarından Trump'a İncirlik uyarısı: 50 nükleer bombayı unutma

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Son dakika! Trump'ın dolar darbesi sonrası Erdoğan'dan kritik görüşme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?

Devalüasyon ne demek, nedir? Devalüasyon olursa ne olur?

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

ABD Başkanı Trump'ın vergileri arttırmasının ardından Rusya'dan Türkiye'ye destek çağrısı!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'a ek vergi tepkisi: Karşılık verilecek!

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Esenler TEM bağlantı yolunda lüks araçtaki 3 kişiye polis ateş açtı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

'Cumhurbaşkanı'na hakaret' iddiasıyla tutuklanan ODTÜ'lüler serbest bırakıldı

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

Ticaret Bakanlığı'ndan ABD Başkanı Trump'ın ek vergi kararına tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.