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İstanbul Beylikdüzü'nde freni patlayan kamyonet AVM’ye daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 20:44 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde E-5 karayolunda freni patlayan kamyonet, park halindeki araçlara çarptıktan sonra bir alışveriş merkezine daldı. Olası bir faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, E-5 karayolunda Avcılar istikametine ilerleyen içi yük dolu bir kamyonetin freni patladı.

AVM'YE ÇARPARAK DURABİLDİ

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde freni patlayan kamyonet, yol kenarında park halinde bulunan iki otomobil ve bir motosiklete çarptı. Hızını alamayan kamyonet, daha sonra bir alışveriş merkezinin giriş kısımına çarparak durabildi. Olası bir faciadan dönülen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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