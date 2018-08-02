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İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA PARK HALİNDEKİ DOLMUŞ-MİNİBÜS KUNDAKLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 06:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda park halinde bulunan bir dolmuş-minibüs kundaklandı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ozan URAL / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda park halinde bulunan bir dolmuş-minibüs kundaklandı. Yangın nedeniyle dolmuş kullanılamaz hale gelirken, 2 kişi oldukları öne sürülen saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Hasköy Mahallesi Okmeydanı Caddesi'nde sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda park halinde bulunan 34 M 3066 plakalı dolmuş-minibüs, iddiaya göre iki kişi tarafından kundaklanarak yakıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken dolmuş kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından terörle mücadele ve olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye sevk edildi. Polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
DOLMUŞUN SAHİBİ GÖZ YAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen dolmuş sahibi yanan aracını görünce göz yaşlarına hakim olamadı. Polislerden bilgi alan dolmuş sahibi yangının söndürülmesini izledi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Dolmuştan dumanların yükselmesi
-Polis ekiplerinin çalışması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Dolmuşun sahibinin olay yerine gelmesi
-Polislerle konuşan mal sahibinin ağlaması
-Genel ve detay görüntüler

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