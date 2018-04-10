İstanbul Boğazı faciadan 15 dakikayla kurtulmuş!

İstanbul Boğazı’nda Karadeniz-Marmara istikametinde ilerlerken Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altında bulunan Hekimbaşı Salihefendi Yalısı’na çarpan Vitaspirit gemisi yürekleri ağza getirdi. Ancak asıl tehlikenin İstanbul Boğazı’ndaki olağanüstü çalışmayla önlendiği ortaya çıktı. Vitaspirit gemisine 244 metrelik ham petrolle dolu Sienna tankerinin çarpması engellenerek, İstanbul Boğazı faciadan kurtarıldı.
YÜZEN BOMBA GİBİ!
Vatan gazetesinden İlker Akgüngör'ün haberine göre; Yaklaşık 58 bin ton taşıma kapasitesi olan 105 bin tonluk Panama bayraklı Sienna tankeri, Vitaspirit gemisini 15-20 dakika geriden takip ediyordu. 242 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğindeki ham petrol taşıyan dev Sienna tankeri, adeta hedefine kilitlenmiş bir bomba gibi olay yerine hızla yaklaşıyordu. Kazanın yaşandığı anlarda Sienna’nın kaptanına ulaşılarak geçiş yapıp yapamayacağı soruldu. Yanında Kılavuz Yılmaz Kaptan’ın bulunduğu Sinenna’nın kaptanı zor olmasına rağmen gemi ile sahilin arasından geçebileceğini söyledi.
DERHAL TORNİSTAN
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) yetkilileri kaptanın ‘geçebilirim’ demesine rağmen İstanbul Boğazı’nda büyük bir facia yaşanmaması için Sienna tankerine geri dönmesi talimatını verdi. 244 metrelik dev geminin durması öyle kolay değildi. İlerlese Vitaspirit gemisiyle çarpışma ihtimali yüksekti. Bu da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün bile zarar görebileceği bir patlamaya sebep olabilirdi. Kaza sırasında Anadolu Kavağı’nın ilerisindeki Umuryeri Koyu açıklarında bulunan Sienna, dönüş için manevraya yapmaya başladı. Dev gemi Paşabahçe açıklarında ancak yavaşlayabildi. Önce demir atıldı. Ardından devreye giren römorkörler petrol yüklü tankeri dikkatli bir şekilde tornistanla geri döndürerek İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkardı. Böylece büyük bir facia yaşanmadan engellendi.
GEMİNİN TÜM SİSTEMİ ÇÖKTÜ
İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapan 225 metre uzunluğundaki Malta bayraklı Vitaspirit gemisinin sistemi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında milyonda bir gözüken bir arıza yaşadı. Yaklaşık 63 bin ton arpa yüklü geminin tüm sistemi bir kaç dakika içinde çöktü. Geminin kaptanı gemiye binen Kılavuz Harun Kaptan’ın demir atma isteğine geç yanıt verdi. Kısa süre içinde geminin dümeni kilitlendi. Gemi sancak demiri atmasına rağmen kıyıya çok yakın olduğu için saat tam 15.29’da Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptı.
YALIDA İNCELEME
İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden iki kişilik bir ekip, dün sabah saatlerinde yalıya gelerek inceleme başlattı. Yalının yeniden ihyası ile ilgili rapor tutulacağı öğrenilirken Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkililerinin de inceleme için gelmesi bekleniyor.
SÜRÜKLENMESİNİ RÖMORKÖR ENGELLEDİ
KEGM İstanbul Boğazı’nda kaza tehdidi nedeniyle çeşitli noktalarda römorkörler bulunduruyor. Vitaspirit gemisi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarptığında olası bir kaza için bekleyen ve kılavuz kaptanın iletişim kurduğu ‘Kurtarma 3’ römorkörü harekete geçerek bir dakika gibi kısa sürede Vitaspirit’in yanına geldi. Bu sayede 225 metrelik geminin İstanbul Boğazı’nda serseri mayın gibi sürüklenmesinin önüne geçildi. Uzmanlar Vitaspirit’in sürüklenmesi halinde kıyıda başka noktalara ya da deniz araçlarına çarparak çok daha büyük zarar verebileceğini belirtiyor.
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