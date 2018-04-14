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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 19:01 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı, sisin etkisin yitirmesinin ardından çift yönlü olarak gemi geçişlerine açıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görüşün 0,8 mile çıkmasının ardından boğazın çift yönlü olarak gemi geçişlerine açıldığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde Kavak Burnu'ndan başlayarak boğaz çıkışına kadar olan bölümde oluşan yoğun sis nedeniyle, gemi geçişleri 14.50'den itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

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istanbul boğazı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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