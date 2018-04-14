İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı, sisin etkisin yitirmesinin ardından çift yönlü olarak gemi geçişlerine açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görüşün 0,8 mile çıkmasının ardından boğazın çift yönlü olarak gemi geçişlerine açıldığı bildirildi.
İstanbul Boğazı'nın kuzeyinde Kavak Burnu'ndan başlayarak boğaz çıkışına kadar olan bölümde oluşan yoğun sis nedeniyle, gemi geçişleri 14.50'den itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştı.
Ağrı'da çatışma: 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı
Suriye'ye harekatın maliyeti dudak uçuklattı!
CIA açıkladı: Suriye'deki saldırılarda yüzlerce Rus öldü
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan AK Parti'yi kızdıracak Suriye yorumu
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Korkunç! 13 yaşındaki genç kız...
Okuyucu Yorumları 0 yorum