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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 05:48 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Boğazda yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş yüzünden gemi geçişleri çift yönlü geçici olarak durduruldu.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 23 Şubat tarihinde saat 04.00'te çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı gemi sis

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