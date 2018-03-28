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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda yoğun sisten kaynaklanan kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı kuzeyinde Türkeli Kavak civarı yoğun sis nedeniyle görüşün yarım milin altına düşmesinden ötürü gemi geçişleri 28 Mart tarihinde saat 15.50'de çift yönlü olarak askıya alınmıştır." ifadesine yer verildi.

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istanbul boğaz gemi Sırbistan-Kosova diyaloğu

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