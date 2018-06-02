İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı, MASS Kardeşlik Kupası yat yarışı nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek MASS Kardeşlik Kupası yat yarışı nedeniyle uluslararası gemi trafiği saat 09.20'de çift yönlü olarak askıya alındı.
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