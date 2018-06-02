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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

MASS Kardeşlik Kupası yat yarışı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda, uluslararası gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı, MASS Kardeşlik Kupası yat yarışı nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Liman Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek MASS Kardeşlik Kupası yat yarışı nedeniyle uluslararası gemi trafiği saat 09.20'de çift yönlü olarak askıya alındı.

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geçiş gemi istanbul boğazı

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