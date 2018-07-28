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İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 08:59 | Son Güncelleme

Yunanistan bandıralı gemi boğazda arızalandı. Kıyı emniyeti römorkörleri gemiyi çekerken, boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı

Ayrıntılar geliyor...

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