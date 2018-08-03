HABER

İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk: Suriye gemisi böyle geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 20:21 | Son Güncelleme

6 yıl aradan sonra bir Suriye gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Yük gemisi Rusya’ya gitmek için Karadeniz’e açıldı.

Geçtiğimiz günlerde Suriye’den hareket edip, Kocaeli Hereke limanına gelen ’Souria’ adlı kargo gemisi, yük aldıktan sonra saat 17.45 sıralarında boğaza giriş yaptı. En son 2012 yılında boğazdan geçiş yapan Suriye bayraklı gemi, 18.30 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi.

RUSYA'NIN KAVKAZ LİMANINA DOĞRU YOL ALDI

Boğazdan ağır yol ilerleyen gemi, 2 saatte geçişini tamamladıktan sonra Karadeniz’e açılıp Rusya’nın Kavkaz Limanına doğru yol aldı.

PARTNERFacebook ve Instagram kullananlar dikkat!Facebook ve Instagram kullananlar dikkat!
Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklamaAstsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama
Boğaz'dan 6 yıl sonra Suriye gemisi geçtiBoğaz'dan 6 yıl sonra Suriye gemisi geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı İstanbul Boğazı'nda 6 yıl sonra bir ilk Suriye gemisi Boğaz’da 6 yıl sonra bir ilk

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Süleyman Soylu ve Berat Albayrak birbirlerine yine omuz attı!

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Amca rezaleti! 'Babalık yaptım'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Fatih Altaylı yazdı: ABD henüz Türkiye’ye ateş açmadı

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Dolar fırladı! Erdoğan'dan flaş çağrı geldi

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Demet Özdemir yıllar önce bakın nerede oynamış!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Acil iniş yapan askeri helikopterin personeli hayatının sürprizini yaşadı

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

Astsubay eşi ve 11 aylık bebeğini katleden PKK'dan yüzsüz açıklama

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İşte Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi vurduğu 8 ok!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli metrobüs uyarısı: Haliç Köprüsü Metrobüs yolu iki gece kapatılacak

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Diyarbakır'daki hain saldırıyı düzenleyen terörist teslim oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'yastık altındaki dövizi bozdurun' çağrısı yaptı! Salondan bu ses yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.