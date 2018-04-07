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İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'ndan geçerken dümeni kilitlenen gemi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Geminin yalıya çarpma anı kameralara yansıdı. Kılavuz kaptan, kazaya makine arızasının neden olduğunu söyledi.

İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Malta bayraklı Vitaspirit isimli dev yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Anadolu Hisarı tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını bir firmanın işletiği öğrenildi.

YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Geminin çarpmasıyla birlikte yalıda ağır hasar oluşu.

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BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından çalışma başlatan ekipler, kısa sürede 225 metre uzunluğundaki gemiyi açığa çekti.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Kaza sonrası ilk fotoğraflar;

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HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ KİMDİR?

Aşı boyasıyla İstanbul Boğazı'nın en bilinen yapılarından biri olan yalı, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit'in başhekimliğini yürüten Hekimbaşı Salih Efendi'nin ailesine ait.

Yalının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 330 metrekarelik bir arazinin üzerinde kurulu bulunan bu yapıda bugün Hekimbaşı Salih Efendi'nin en küçük kızı Sakıbe Hanım'ın torununun kızları ve onların çocukları yaşıyor.

Yalının bir bölümü de düğün ve konser gibi farklı etkinlikler için kullanılıyor.

Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri, gemiyi çekti.

Yunan armatörlere ait, Malta bandıralı geminin Mısır'dan Ukrayna'ya gitmekte olduğu belirtildi.

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istanbul boğazı gemi kazası yalı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Hadi dümeni kilitlendi. Motoru da mı kilitlendi. Bodozlama dalmış yalıya
Koca boğaz,koca gemi şaka gibi
yuh
Öyle bir anlaşma yapılmış ki zamanında adamlar koca gemiyi boğazdan geçiriyor, ama kılavuz kaptan ve ya römorkör zorunlu olmadığı için almıyor. Lozan mı Montrö mü hangisi olduğu çok önemli değil. Biz savaş kazandık ya hani, hani çok güzel antlaşmalar yapıldı ya. İşte biz kendi boğazlarımızı bile yönetemiyoruz. Anlayana.
bugüne kadar boğaz'da çok sayıda geminin dümeni kilitlendi ve bütün dümeni kitlenen gemiler nedense tarihi yalılara girdi, yalılar hasar gördü ve bu gemileri işleten firmalar ya da ülkeler uluslararası su statüsünde olduğu için ya hiç tazminat ödemediler ya da çok komik tazminatla olaylar kapatıldı. insanın aklına birçok şey geliyor. neden sürekli boğazda bu tür olaylar olmaktadır ve neden özellikle yalılara bodoslama dalmaktadır bu gemiler ? cehaletimi bağışlayın ama olayın içinde bir bit yeniği olsa gerek. pek iyi niyetli bakamıyor insan bu tür olaylara. "kazadır" deyip geçiştiremiyorsunuz.
bugüne kadar boğaz'da çok sayıda geminin dümeni kilitlendi ve bütün dümeni kitlenen gemiler nedense tarihi yalılara girdi, yalılar hasar gördü ve bu gemileri işleten firmalar ya da ülkeler uluslararası su statüsünde olduğu için ya hiç tazminat ödemediler ya da çok komik tazminatla olaylar kapatıldı. insanın aklına birçok şey geliyor. neden sürekli boğazda bu tür olaylar olmaktadır ve neden özellikle yalılara bodoslama dalmaktadır bu gemiler ? cehaletimi bağışlayın ama olayın içinde bir bit yeniği olsa gerek. pek iyi niyetli bakamıyor insan bu tür olaylara. "kazadır" deyip geçiştiremiyorsunuz.
muhteşem boğaz manzarası, kim böyle bir kazanın olacağını tahmin edebilir ki? üstüne önlem alınacak, böyle bir sistemin içerisinde yaşamak güzel olurdu. çok geçmiş olsun, belki birileri için önlem sebebi olur, çarpmadan önce müdahale edilir,
bugüne kadar boğaz'da çok sayıda geminin dümeni kilitlendi ve bütün dümeni kitlenen gemiler nedense tarihi yalılara girdi, yalılar hasar gördü ve bu gemileri işleten firmalar ya da ülkeler uluslararası su statüsünde olduğu için ya hiç tazminat ödemediler ya da çok komik tazminatla olaylar kapatıldı. insanın aklına birçok şey geliyor. neden sürekli boğazda bu tür olaylar olmaktadır ve neden özellikle yalılara bodoslama dalmaktadır bu gemiler ? cehaletimi bağışlayın ama olayın içinde bir bit yeniği olsa gerek. pek iyi niyetli bakamıyor insan bu tür olaylara. "kazadır" deyip geçiştiremiyorsunuz.
videoyu sansürleseydiniz keşke 4 yaş oğlumun genel kültürünü daha güzel şekillendirmek isterdim. :))
Ortada oyun var.. Videoda belli herşey gemi yakından geçerek kasten direk eve kitleniyor. Tarihi yalı olduğundan ek ilave yada yıkım yapılamıyordu. Yabancı bir gemi şirketiyle anlaşıp gemi kazası süsü verildi, böylece yeni bir yalı yapılacaktı. Tıpkı tarihi evleri bilerek yakarak yeni ev yaptıkları gibi... Araştırılmalı bu işte bir iş var...
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