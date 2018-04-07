İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Malta bayraklı Vitaspirit isimli dev yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Anadolu Hisarı tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını bir firmanın işletiği öğrenildi.

YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU



Geminin çarpmasıyla birlikte yalıda ağır hasar oluşu.

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI



Kazanın ardından çalışma başlatan ekipler, kısa sürede 225 metre uzunluğundaki gemiyi açığa çekti.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Kaza sonrası ilk fotoğraflar;





HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ KİMDİR?



Aşı boyasıyla İstanbul Boğazı'nın en bilinen yapılarından biri olan yalı, Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecit'in başhekimliğini yürüten Hekimbaşı Salih Efendi'nin ailesine ait.

Yalının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 330 metrekarelik bir arazinin üzerinde kurulu bulunan bu yapıda bugün Hekimbaşı Salih Efendi'nin en küçük kızı Sakıbe Hanım'ın torununun kızları ve onların çocukları yaşıyor.

Yalının bir bölümü de düğün ve konser gibi farklı etkinlikler için kullanılıyor.

Boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.

Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti tahlisiye botu ve römorkörleri, gemiyi çekti.

Yunan armatörlere ait, Malta bandıralı geminin Mısır'dan Ukrayna'ya gitmekte olduğu belirtildi.