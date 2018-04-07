İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Malta bayraklı Vitaspirit isimli dev yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Anadolu Hisarı tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını bir firmanın işletiği öğrenildi.
YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU
Geminin çarpmasıyla birlikte yalıda ağır hasar oluşu.
BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI
Kazanın ardından çalışma başlatan ekipler, kısa sürede 225 metre uzunluğundaki gemiyi açığa çekti.
İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.
Kaza sonrası ilk fotoğraflar;
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