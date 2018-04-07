HABER

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası! Dümeni kilitlenen gemi yalıya çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı'ndan geçerken dümeni kilitlenen gemi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Geminin yalıya çarpma anı kameralara yansıdı. Kılavuz kaptan, kazaya makine arızasının neden olduğunu söyledi.

İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza! Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Malta bayraklı Vitaspirit isimli dev yük gemisi dümeni kilitlenince sürüklenerek Anadolu Hisarı tarafında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarptı. Geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi yalısını bir firmanın işletiği öğrenildi.

YALIDA AĞIR HASAR OLUŞTU

Geminin çarpmasıyla birlikte yalıda ağır hasar oluşu.

YALI

BOĞAZ TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın ardından çalışma başlatan ekipler, kısa sürede 225 metre uzunluğundaki gemiyi açığa çekti.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı.

Kaza sonrası ilk fotoğraflar;

WhatsApp Image 2018-04-07 at 15.51.26

gemi1

gemi2

İstismar düzenlemesinde kritik gelişme!İstismar düzenlemesinde kritik gelişme!
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü! Afrin'de fotoğraf vermemeye çalışan ünlü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul boğazı gemi kazası yalı

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Son dakika Amanos Dağları'nda çatışma: 6 PKK'lı terörist öldürüldü

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

Manisa'da işçinin bacağının koptuğu kaza güvenlik kamerasında

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

CHP Çorum mitinginde Rabia işareti yapınca ortalık karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.