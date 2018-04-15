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İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 12:29 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan'da tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Vitaspirit adlı geminin kara kutusu çözümlendi ve kazanın neden kaynaklandığı ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda geminin yalıya çarpma nedeni kara kutuda ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda seyrederken dümeni kilitlenen ve tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli geminin kara kutusu çözümlendi. Kazanın nedeni de bu çözümlemenin ardından ortaya çıktı.

5 NUMARALI SİLİNDİR...

Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük hasar görmesine neden olmuştu. Geminin kara kutusu çözümlendi.

Habertürk TV'de yer alan habere göre, gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi. Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi. Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak. Bu kayıtlar, yürütülen soruşturmalarda önemli bir veri...

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Anahtar Kelimeler:
VITASPIRIT istanbul boğazı yalıya çarpan gemi

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