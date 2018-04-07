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İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 17:19 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda bugün Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na bodoslama çarpan Malta bandıralı yük gemisi, boğaz trafiğini tamamen kilitledi. Enkaza dönen yalıdan çekilen 225 metrelik dev geminin çıpası, su altındaki elektrik kablolarına takıldı.

İstanbul Boğazı'nda kabus sürüyor! Gemi elektrik kablolarına takıldı

Kurtarma ekipleri, gemiyi bulunduğu bölgeden çıkarmak için yoğun çaba harcıyor. Çalışmaların bir buçuk saat süreceği öngürülüyor.

Kurtarma çalışmaları sonuç vermez ise geminin çıpası bırakılıp devam edilecek.

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İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!
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