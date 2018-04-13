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İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 10:44 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'nda Vitaspirit adlı geminin Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarparak büyük hasar verdiği kaza, bir restorasyon skandalını ortaya çıkardı.

İstanbul Boğazı'nda Anadoluhisarı’ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı “Vitaspirit” gemisiyle ilgili soruşturma sürüyor. İhlas Haber Ajansı, çökme riskiyle karşı karşıya kalan tarihî yalıyı havadan görüntüledi. Bu sırada yalının bitişiğinde bir inşaat alanı dikkatleri çekti.

AZİZ YILDIRIM'IN KÖŞKÜ'NÜN YANINDA

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Fatih Korusu'nun ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın köşkünün yanında geniş bir alana yayılan bu inşaatın olduğu yerde Pervaneli Köşk bulunuyordu. İddiaya göre, Kültür Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, iş adamı Faruk İshakoğlu’na köşkü restorasyon izni verdi. 2015 yılından beri süren çalışmalar sırasında tarihi köşk de tamamen yıkıldı. Tarihi binadan geriye sadece temeli ve moloz yığınları kaldı.

Yıkım, yapım ve ruhsatlandırma işlemleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkisi altında bulunuyor. Yasalar, birinci dereceye eski eserlerin mimari özelliğini bozmadan restore edilebileceğini söylüyor. Elektrik sağlayan bir rüzgâr gülü bulunduğu için Pervaneli Köşk olarak bilinen yapı, Marki Necip Yalısı’nın dağ köşkü idi. Tarihî bina 1890’lı yıllarda yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Yıldırım gemi kazası istanbul boğazı

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
istanbulu bitirdiler ilk seçim de biz de onları bitireceğiz IYI
Maaşallah. Yiyen yiyo valla. Bakalım buna ne dümen bulacaklar.
@ertugrul_1984_eprrz ,Dümen kilitlenmiş.İçinde hepimizin bulunduğu gemi rotasından çıkmış,bilinmeyen bir yere sürükleniyor.Allah sonumuzu hayır etsin.
15 senedir uyuma ve uyutma dönemindeyiz, onu da söylesenize...
Yani bugün de ortaya çıktı öyle mi ?Of bas git ya herkesin cebi dolunca birbirine göz kırpanlarla dolu bi memleket olduk!
o köşk yeniden yapılsın ismi de hazır: azize sultan yalısı!
her şey o kadar kirlendi ki bu geminin yalıya bilerek çarptığına bile inanırım. artık sermaye dünya genelinde ortak hareket ettiği için yabancı ülkelerle bile işbirliği yapmış olabilirler. bu yalının sahibinin ve uluslararası ilişkilerinin de incelenmesi lazım.
vay be biz bir gözlü ev bulamıyoruz bunlar saltanat içinde
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