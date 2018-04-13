İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası skandalı ortaya çıkardı

İstanbul Boğazı'nda Anadoluhisarı’ndaki Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpan Malta bayraklı “Vitaspirit” gemisiyle ilgili soruşturma sürüyor. İhlas Haber Ajansı, çökme riskiyle karşı karşıya kalan tarihî yalıyı havadan görüntüledi. Bu sırada yalının bitişiğinde bir inşaat alanı dikkatleri çekti.

AZİZ YILDIRIM'IN KÖŞKÜ'NÜN YANINDA



Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Fatih Korusu'nun ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’ın köşkünün yanında geniş bir alana yayılan bu inşaatın olduğu yerde Pervaneli Köşk bulunuyordu. İddiaya göre, Kültür Bakanlığı İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, iş adamı Faruk İshakoğlu’na köşkü restorasyon izni verdi. 2015 yılından beri süren çalışmalar sırasında tarihi köşk de tamamen yıkıldı. Tarihi binadan geriye sadece temeli ve moloz yığınları kaldı.

Yıkım, yapım ve ruhsatlandırma işlemleri Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün yetkisi altında bulunuyor. Yasalar, birinci dereceye eski eserlerin mimari özelliğini bozmadan restore edilebileceğini söylüyor. Elektrik sağlayan bir rüzgâr gülü bulunduğu için Pervaneli Köşk olarak bilinen yapı, Marki Necip Yalısı’nın dağ köşkü idi. Tarihî bina 1890’lı yıllarda yapılmıştı.