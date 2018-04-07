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İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı'ndan geçerken dümeni kilitlenen gemi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı.

Geminin çarpmasıyla birlikte 300 yıllık yalı harabeye döndü. İşte Boğaz'daki kaza sonrası ilk fotoğraflar...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazasıyla 300 yıllık yalı harabeye döndü

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İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenen 225 metre uzunluğundaki Malta bayraklı gemi kıyıdaki yalıya çarptı.
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300 YILLIK YALI HARABEYE DÖNDÜ

300 YILLIK YALI HARABEYE DÖNDÜ
Geminin çarpmasıyla Hekimbaşı Salih Efendi yalısında büyük hasar meydana gelirken, kaza sonrası çekilen kareler dehşete düşürdü.
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HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ
Hekimbaşı Salih Efendi yalıyı XVIII. Yüzyıl başında iki oda bir sofadan oluşan küçük bir yapı olarak satın almış, daha sonra ilave inşaatlarla büyütmüştür. Kuzey kısmı selamlık, güney kısmı ise harem olarak inşa edilmiştir.
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HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ
Selamlıkta güney bölümü gibi kazıklar üzerinde bulunmaktaydı. Kuzey tarafı büyük çiçek bahçesine, batısı denize, doğusu da yalının arkasındaki ormana bakan etrafı çepeçevre şark sedirleri ile döşenmiş, bu büyük salonun ortasına kadar deniz süzülerek girer, ortadaki kapaklar kaldırılarak etrafına limon saksıları dizilir ve denizin sesi dinlenirmiş. Bu bölüm Hekimbaşı’nın ortanca kızı Meliha hanım tarafından 1947 yılında yıkılarak satılmıştır.
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HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ
Günümüze kadar ayakta kalmayı başaran harem kısmı ise Hekimbaşı Salih Efendi’nin eşi Payidar Hanıma kalan kısımdır. Payidar hanımın ölümünden sonra bu bölüm en küçük kızı Sakibe’ye geçmiş ve onun varisleri tarafından günümüze kadar korunmuştur. Büyük botanik bahçesi Hekimbaşının büyük kızı Übeyde’ye kalmış, varisleri bahçeyi 1966 yılında satmışlardır.
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HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ
Hekimbaşı Salih Efendi 1866 yılında Galatasaray'da gerçekleştirilen uluslararası karantina toplantısına başkanlık yapmıştır. Bu dönemde İstanbul da bulunan Avrupalı tıp bilginlerini Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’nda ağırlamış, davetler vermiştir.
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HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ

HEKİMBAŞI SALİH EFENDİ YALISININ TARİHÇESİ
Orta katta, ön misafir odasında, bu kongrenin otuz üç kişilik üyelerinin birlikte çekilmiş fotoğrafı yer almaktadır. Resmin bulunduğu odadaki ve evin diğer bölümündeki eşyaların tümü Salih Efendi zamanından kalmadır.
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