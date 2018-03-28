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İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 18:57 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’nı etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren yoğun sis, deniz ulaşımı olumsuz etkiledi.

İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı’nı etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle, boğaz çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
İstanbul’da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren yoğun sis, deniz ulaşımı olumsuz etkiledi. Sisin görüş mesafesinin düşmesiyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Sis boğazı adeta sararken, kartpostallık görüntüler oluştu.

İstanbul Boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı

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