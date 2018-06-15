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İstanbul Boğazı'nda arızalı gemi alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 22:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda bugün arıza veren kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı.

İstanbul Boğazı'nda arızalı gemi alarmı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda bugün arıza veren kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Arızalı gemiye Kıyı emniyetine bağlı römorkörler müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti.

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Lady 80 isimli gemi, arıza nedeniyle alarm verdi. Kısa sürede Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler gemiye müdahale ederek Tarabya açıklarına çekti. Yaşanan olay, Nisan ayındaki dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemiyi akla getirdi. 7 Nİsan'da meydana gelene olayda dümeni kilitlenen Malta bandralı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olmuştu.

KAZA UCUZ ATLATILDI
Nisan ayında yaşanan kazanın ardından arıza yaparak alarm veren Lady 80 gemisi paniğe neden oldu. Korkulan olmazken gemi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından Tarabya açıklarına çekilerek demirledi.
(FOTOĞRAFLI)

İstanbul Boğazı'nda arızalı gemi alarmı

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