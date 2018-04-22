İstanbul Boğazı’nda balıkçı oltasına “yelkovan kuşları” takıldı

İstanbul Boğazı’nda balık tutan bir vatandaşın oltasına “yelkovan kuşları” takıldı. Göç mevsiminde olan ve denizden alçak uçmalarıyla bilinen kuşları vatandaşlar uzun uğraşlar sonunda oltadan kurtardı.

İstanbul Boğazı’nda balık tutan bir vatandaşın oltasına iki tane “yelkovan kuşu” takıldı. Göç mevsiminde olan ve denizden alçak uçmalarıyla bilinen kuşların oltaya takıldığını gören vatandaşlar şaşkına döndü. Vatandaşlar balıkçı oltasına takılan kuşları kurtarmak için uzun süre çaba sarf etti. Uzun uğraşların ardından oltadan kurtarılan kuşlar özgürlüklerine uçtu.