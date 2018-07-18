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İSTANBUL BOĞAZI'NDA GÖKKUŞAĞI OLUŞTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu.

Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL(DHA)

İstanbul'da öğleden sonra etkili olan yağmurun ardından gökkuşağı oluştu. Boğaz üzerinde beliren gökkuşağı görenlerin ilgisini çekti.

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