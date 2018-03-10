İstanbul Boğazı'nda sis

İSTANBUL (AA) - İstanbul'u etkisi altına alan ve vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu.
Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, görevliler, girişleri kolaylaştırmak için anons yaptı.
Buradaki yoğunluğu gören bazı vatandaşların da tramvay, otobüs gibi alternatif toplu ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.
Öte yandan Sirkeci tramvay durağına yönelen vatandaşlar, burada da uzun kuyruklar oluşturdu.
Yenikapı sahilinde de sis etkisini sürdürüyor, sis yoğunluğu zaman zaman sahil trafiğini de etkiliyor.
İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilmiş, Şehit Hatları ile özel tekneler de sefere çıkamamıştı.
Şehir Hatları, Eminönü-Adalar, Üsküdar-Haliç, Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü ile Adalar-Kadıköy-Eminönü seferlerinin yoğun sis nedeniyle yapılamadığını duyurmuştu.
Evli öğretmenin öğrencisiyle ilişki yaşadı
FIRTINA-2 testi geçti! Düşmanı titretecek
Afrin'de sütyen içinde bomba düzeneği bulundu!
İYİ Parti ile AK Parti arasında yeni kriz! 'Projemizi çaldılar'
Kayseri'de bulunan lahitin kapağını açanlar şaşkına döndü
Meral Akşener'den çok sert çıkış! 'Buradan ilan ediyorum, yüreğiniz yetiyorsa...'
Teyzeye platonik aşk! Arkadaşını bu yüzden vurmuş
Yunan askerleri, Türkiye sınırında iki Alman gazeteciyi gözaltına aldı!
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık ile buluşma anı objektiflere yansıdı
Emojinin pabucu dama! WhatsApp'ta 'çıkartma' devri
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum