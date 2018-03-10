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İstanbul Boğazı'nda sis

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 18:53 | Son Güncelleme

Marmaray'ın Sirkeci girişinde yoğunluk yaşandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'u etkisi altına alan ve vapur seferlerinin yapılmasına engel olan sis, Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda yoğunluğa neden oldu.

Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu'nda vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, görevliler, girişleri kolaylaştırmak için anons yaptı.

Buradaki yoğunluğu gören bazı vatandaşların da tramvay, otobüs gibi alternatif toplu ulaşım araçlarına yöneldiği görüldü.

Öte yandan Sirkeci tramvay durağına yönelen vatandaşlar, burada da uzun kuyruklar oluşturdu.

Yenikapı sahilinde de sis etkisini sürdürüyor, sis yoğunluğu zaman zaman sahil trafiğini de etkiliyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle vapur seferleri iptal edilmiş, Şehit Hatları ile özel tekneler de sefere çıkamamıştı.

Şehir Hatları, Eminönü-Adalar, Üsküdar-Haliç, Karaköy-Kadıköy, Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Üsküdar-Eminönü ile Adalar-Kadıköy-Eminönü seferlerinin yoğun sis nedeniyle yapılamadığını duyurmuştu.

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