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- İSTANBUL BOĞAZI'NDA SİS : FSM SİS ALTINDA KAYBOLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:16 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor.  İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor.
İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir bölümü görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler hızını düşürerek ilerledi.

Görüntü Dökümü
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-FSM Köprüsü'nden görüntü
-Köprünün sis içinde kalması
-Boğazda etkili olan sis
-Köprü üzerinde ilerleyen araçlar
-Genel ve detaylar

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