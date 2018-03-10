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 İstanbul Boğazı'nda sis : FSM sis altında kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 09:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor.  İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü.

 İstanbul Boğazı'nda sis : FSM sis altında kayboldu

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor.
İstanbul Boğazı'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün bir bölümü görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler hızını düşürerek ilerledi.

İstanbul Boğazı'nda sis : FSM sis altında kayboldu İstanbul Boğazı'nda sis : FSM sis altında kayboldu İstanbul Boğazı'nda sis : FSM sis altında kayboldu İstanbul Boğazı'nda sis : FSM sis altında kayboldu

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