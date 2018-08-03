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İstanbul Boğazı'nda tanker arızası (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 12:12 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA İSTANBUL Boğazı'nda arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker nedeniyle boğaz trafiğine kapatıldı.

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

İSTANBUL Boğazı'nda arızalanan "Nissos Therassia" adlı tanker nedeniyle boğaz trafiğine kapatıldı.

252 metre boyunda 45 metre genişliğindeki Yunan bayraklı ham petrol tanker, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilerek İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 5 römorkörün eşlik ettiği gemi Marmara denizine ilerliyor.

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