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İSTANBUL BOĞAZI’NDA YUNUS SÜRPRİZİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 19:28 | Son Güncelleme

Güven USTA / İstanbul DHA İstanbul Boğazı’nda yunus balığı sürüsünün geçişi, vapur yolcuları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.  İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde geçen yunus sürüsünü vapur yolcuları tarafından hayranlıkla izlendi.

Güven USTA / İstanbul DHA
İstanbul Boğazı’nda yunus balığı sürüsünün geçişi, vapur yolcuları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde geçen yunus sürüsünü vapur yolcuları tarafından hayranlıkla izlendi. Üsküdar açıklarında bir süre dalıp çıkan yunus sürüsü, vapur yolcuları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Boğazda dalıp çıkan yunus sürüsü

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