İstanbul Boğazı’nda yunus sürprizi

Güven USTA / İstanbul DHA İstanbul Boğazı’nda yunus balığı sürüsünün geçişi, vapur yolcuları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. İstanbul Boğazı'nda akşam saatlerinde geçen yunus sürüsünü vapur yolcuları tarafından hayranlıkla izlendi. Üsküdar açıklarında bir süre dalıp çıkan yunus sürüsü, vapur yolcuları tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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