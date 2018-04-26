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İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 13:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL Boğazı'nda yunus sürülerinin bata çıka geçişleri izleyenleri büyüledi.

Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda yunus sürülerinin bata çıka geçişleri izleyenleri büyüledi. Sabah saatlerinde boğazda aniden beliren yunuslar, dalgalar arasında adeta süzülerek ilerledi. Yunusların seyrine doyumsuz geçiş anları kameralara yansıdı. Bir süre dalgalar arasında ilerleyen yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.

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