İstanbul Boğazı'nda yunusların dansı

Hakan KAYA-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Boğazı'nda yunus sürülerinin bata çıka geçişleri izleyenleri büyüledi. Sabah saatlerinde boğazda aniden beliren yunuslar, dalgalar arasında adeta süzülerek ilerledi. Yunusların seyrine doyumsuz geçiş anları kameralara yansıdı. Bir süre dalgalar arasında ilerleyen yunus sürüsü daha sonra gözden kayboldu.
YSK seçim takvimini tamamladı! Cumhurbaşkanı adayı gösterme ve ittifak tarihi belli oldu
Son dakika! Ahmet Davutoğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada
Devlet Bahçeli: Türkiye için gayet iyi olacak
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum