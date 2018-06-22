İstanbul Boğazı'ndaki 3 kaçak dalyan yapısı kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'ndaki 3 kaçak dalyan yapısının kaldırıldığı bildirildi.

İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Büyük Liman ve Beykoz Poyrazköy mevkilerinde tespit edilen üç kaçak dalyan yapısını kaldırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen denetimler neticesinde, kaçak dalyanların kara bağlantıları dahil tüm yapıları denizden çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Özellikle göç balıkları için vazgeçilmez bir deniz yolu olan İstanbul Boğazı'nın yasa dışı avcılık faaliyetlerinden arındırılması açısından önemli olan bu çalışma ile bölgede izinsiz dalyan avcılığı faaliyetinin önüne geçilmiş oldu.

Av yasaklarının eksiksiz uygulanması amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtildi.

