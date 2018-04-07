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İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 16:47 | Son Güncelleme

Malta bandralı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda büyük çapta hasar oluştu - Gemi, Kıyı Emniyeti'ne ait romorkörlerle çekilerek götürüldü - Kaza nedeniyle İstanbul Boğazı, çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda büyük çapta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Malta bandıralı, 225 metre boyunda, 32 metre enindeki 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemi, kazanın ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından çekilerek götürüldü.

Kaza sonucu, geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda büyük çapta hasar oluştu. Ayrıca yan taraftaki restoranda da hasar meydana geldi.

Olay yerinde yetkililerce inceleme yapılırken, kaza sırasında yalının boş olduğu bildirildi.

Kazanın nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Öte yandan, kaza dolayısıyla İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!
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İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!
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gemi Hekimbaşı Salih Efendi yalısı istanbul boğazı Kaza

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