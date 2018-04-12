HABER

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 16:20 | Son Güncelleme

Malta bayraklı geminin sahibinin avukatı Ülgener: - "Karşılaşılan hukuki sorumluluk idrak edilmekte olup, hukuki mevzuat ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı bulunduğu uluslararası antlaşma gereklerinin yerine getirileceğini belirtmek isteriz"

İSTANBUL (AA) - Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin sahibinin avukatı Prof. Dr. Fehmi Ülgener, hukuki mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşma gerekçelerinin yerine getirileceğini bildirdi.

Avukat Ülgener, yaptığı yazılı açıklamada, olay günü öğleden sonra Kuzey- Güney boğaz geçişi sırasında müvekkiline ait olan Vitaspirit adlı geminin, bir makina arızası sebebiyle geçici bir süre kontrolsüz kalarak kaza meydana gelmesine ve kıyıda bulunan bir yalının hasarlanmasına sebep olduğunu aktardı.

"En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmemiş olmasıdır" ifadesini kullanan Ülgener, olayla ilgili gerek idari gerek hukuki süreç devam ettiğinden herhangi bir yorum yapmayacağını bildirdi.

Ülgener, "Karşılaşılan hukuki sorumluluk idrak edilmekte olup, hukuki mevzuat ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı bulunduğu uluslararası antlaşma gereklerinin yerine getirileceğini belirtmek isteriz." açıklamasını yaptı.

- Olay

İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinesinin tamamen durması edeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.

Olayın ardından hasara uğrayan yalının sahipleri adına başvurulan deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, Malta bayraklı geminin şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmetmişti.

Aynı mahkeme bugün de, geminin kaptanı ve iki personelinin, deniz kaza raporu hazırlanması için tanık olarak ifadelerine başvurdu.

<img alt=""Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"" src="https://imgrosetta.mynet.com.tr/file/2385520/2385520-148x74.jpg">"Abdullah Gül aday olmaz, 'Hanım bir sus' demesini bilir"
Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyeceklerSon dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gemi avukatından açıklama VITASPIRIT

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar geliyor

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! İçişleri Bakanlığı açıklama yaptı

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

Son dakika! Ege'de Yunan savaş uçağı düştü

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

İngilizler yazdı! Savaş sesleri yükselirken ABD'ye Türkiye engeli

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur? Kandil orucu hangi gün tutulur, nasıl ve ne zaman niyet edilir?

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Miraç Kandili'nde okunacak dualar - Miraç Kandili duası

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.