İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası

İSTANBUL (AA) - Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan Malta bayraklı geminin sahibinin avukatı Prof. Dr. Fehmi Ülgener, hukuki mevzuat ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşma gerekçelerinin yerine getirileceğini bildirdi.
Avukat Ülgener, yaptığı yazılı açıklamada, olay günü öğleden sonra Kuzey- Güney boğaz geçişi sırasında müvekkiline ait olan Vitaspirit adlı geminin, bir makina arızası sebebiyle geçici bir süre kontrolsüz kalarak kaza meydana gelmesine ve kıyıda bulunan bir yalının hasarlanmasına sebep olduğunu aktardı.
"En büyük tesellimiz herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın meydana gelmemiş olmasıdır" ifadesini kullanan Ülgener, olayla ilgili gerek idari gerek hukuki süreç devam ettiğinden herhangi bir yorum yapmayacağını bildirdi.
Ülgener, "Karşılaşılan hukuki sorumluluk idrak edilmekte olup, hukuki mevzuat ve Türkiye Cumhuriyeti'nin tarafı bulunduğu uluslararası antlaşma gereklerinin yerine getirileceğini belirtmek isteriz." açıklamasını yaptı.
- Olay
İstanbul Boğazı'nda 7 Nisan Cumartesi günü ilerleyen Malta bayraklı "Vitaspirit" isimli gemi, Kanlıca önlerinde gemi makinesinin tamamen durması edeniyle Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmış, kazanın ardından yalıda büyük çapta hasar oluşmuştu.
Olayın ardından hasara uğrayan yalının sahipleri adına başvurulan deniz ihtisas mahkemesi olan İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, Malta bayraklı geminin şimdilik 50 milyon dolar alacakla sınırlı olmak üzere ihtiyaten haczine hükmetmişti.
Aynı mahkeme bugün de, geminin kaptanı ve iki personelinin, deniz kaza raporu hazırlanması için tanık olarak ifadelerine başvurdu.
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