İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde devir teslim töreni

İSTANBUL (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi'nin 2018 Yılı Ana Kararnamesi ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Metin Sarıhan, görevini emekliye ayrılan Başsavcı Hadi Salihoğlu'ndan devraldı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılık makamında düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Hadi Salihoğlu, mesleğine 20 Temmuz 1979 yılında stajyer hakim olarak İstanbul Adliyesi'nde başladığını anlattı.

Özellikle 1996 ve 2003 tarihlerinde görev yaptığı İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde zor ve sıkıntılı bir devir geçirdiklerini anlatan Salihoğlu, "3 Haziran 2003 tarihinde yanımızda bir bomba patladı, fakat yaşamamız yüce Mevla tarafından lütfedilmiş ki 13 tane kurşun değen arabamızdan sağ çıktık. Allah bizleri korudu. Özellikle 17-25 Aralık döneminde bütün arkadaşlarımızla zorlu bir sınav verdik. Ardından büyük bir badire atlattığımız 15 Temmuz hain darbesini de yaşadık." diye konuştu.

Salihoğlu, darbe girişiminden sonra görevine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı olarak devam ettiğini aktararak, "Halen 16-17 aylık bir çalışma sürem de olabilirdi. Fakat şartlar gerektiği için, bazen de emekli olmakta fayda var. Ailemle birlikte karar verdik ve emekliliğimizin ikinci günü. Tabii duygusal bir durum söz konusu. 40 sene kolay değil ama cesaretle 10 dakikada karar verdik, 10 dakikada değerli eşim onadı ve bir saatte de emekli olduk." ifadelerini kullandı.