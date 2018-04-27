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İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2018 21:25 | Son Güncelleme

Hafta sonu tatiliyle 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilini birleştiren İstanbullular yollara döküldü. Tatilcilerin İstanbul'dan ayrılmasıyla trafik yoğunluğu cuma akşamı yüzde 35'e kadar düştü.

İstanbul boşaldı! Cuma akşamı şaşırtan görüntü

1 Mayıs İşçi Bayramı'nın salı gününe denk gelmesiyle, hafta sonu tatilini birleştiren İstanbullular kısa bir tatil için yollara döküldü.

Tatilcilerin ayrılmasıyla birlikte İstanbul adeta boşaldı. Cuma akşamı trafik yoğunluğu yüzde 35'e kadar düştü.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul 1 mayıs işçi bayramı Tatil

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Pazartesi birleşti mi yani okullar tatil mi?
Maşallah herkes aç yiyecek ekmek bulamıyo..!
tatil cenneti güzel ülkem ...
bayiliyorum bos istanbula
keşke gidenler oraya yerleşse dönmese.
bosalmis istanbul
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