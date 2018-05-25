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"İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu" Balıkesir trafiğini de rahatlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:00 | Son Güncelleme

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu: - "İstanbul'dan gelerek körfez hattına gidecek sürücüler şehir içi trafiğine hiç girmeden Yeniköy mevkisinden bu yola çıkacak, Dallımandıra mevkisinden de körfez yoluna girecekler. Ciddi bir yakıt ve zaman tasarrufu olacak"

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun, Balıkesir trafiğini de rahatlatacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, otoyol projesinin il sınırları içinde kalan 109 kilometrelik kısmında yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Projenin kente özellikle ekonomik anlamda değer katacağını vurgulayan Kafaoğlu, il sınırından geçen 109 kilometrelik otoyolun 29 kilometrelik kısmının bu yıl içinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Edremit, Bursa ve Savaştepe yolu istikametinde çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki 10 büyük projeden birisi de İstanbul-İzmir Otoyolu projesi. Yaklaşık değeri 6,9 milyar dolarlık bir proje. Bunun dışında kamulaştırma bedeli de var. Üst üste koyarsanız 8 milyar doları aşkın bir maliyet ortaya çıkıyor. Balıkesir bu anlamda çok şanslı. İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir'den geçiyor. Arkasından gelecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesi de bu otoyol ile birleşecek. Yaklaşık 433 kilometrelik bir yol olacak. Bunun 109 kilometresi Balıkesir il sınırları içerisinde kalıyor. İstanbul ve Bursa istikametinden gelip turizm bölgemiz olan Edremit, Ayvalık istikametine gideceklerin sene sonu itibarıyla bu yolun 29 kilometrelik kısmını kullanabileceği ön görülüyor. İstanbul'dan gelerek körfez hattına gidecek sürücüler şehir içi trafiğine hiç girmeden Yeniköy mevkisinden bu yola çıkacak, Dallımandıra mevkisinden de körfez yoluna girecekler. Ciddi bir yakıt ve zaman tasarrufu olacak."

- "Birçok firma üretim için Balıkesir'den yer alımı yaptı"

Ulaşımın gelişmesine paralel olarak üretimde de artışlar yaşanacağını, sanayi esnafının kalkınmasında bu tür projelerin etkili olduğunu belirten Kafaoğlu, ihracat hedeflerini aşabileceklerini söyledi.

Kafaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Osmangazi Köprüsü ile yol Bursa'ya kadar tamamlandı. Bu bile Balıkesir'in ekonomik hayatına olumlu yansıdı. İstanbul'da organize sanayi bölgelerindeki birçok firma üretim için Balıkesir'den yer alımı yaptı. Firma sahipleri İstanbul'da otursa dahi otoyol ile 2 saatte Balıkesir'de bulunan fabrikasına gelebilecek, buradan 1 saatte İzmir'e gidebilecek. Yol, medeniyet demek. Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü projesi tamamlandığında da Balıkesir'de üretilen ihraç ürünleri 3 gün içinde Avrupa'nın en ücra noktalarına kadar ulaştırılabilecek. 2019 yılında yol tamamen kullanıma açılacak."

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu otoyol projesi

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