"İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu" Balıkesir trafiğini de rahatlatacak

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, İstanbul ile İzmir arası ulaşımı 9 saatten 3,5 saate indirecek İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun, Balıkesir trafiğini de rahatlatacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu, otoyol projesinin il sınırları içinde kalan 109 kilometrelik kısmında yürütülen çalışmalarda incelemelerde bulundu.

Projenin kente özellikle ekonomik anlamda değer katacağını vurgulayan Kafaoğlu, il sınırından geçen 109 kilometrelik otoyolun 29 kilometrelik kısmının bu yıl içinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Edremit, Bursa ve Savaştepe yolu istikametinde çalışmaların hızla devam ettiğini aktaran Kafaoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyadaki 10 büyük projeden birisi de İstanbul-İzmir Otoyolu projesi. Yaklaşık değeri 6,9 milyar dolarlık bir proje. Bunun dışında kamulaştırma bedeli de var. Üst üste koyarsanız 8 milyar doları aşkın bir maliyet ortaya çıkıyor. Balıkesir bu anlamda çok şanslı. İstanbul-İzmir Otoyolu Balıkesir'den geçiyor. Arkasından gelecek olan 1915 Çanakkale Köprüsü projesi de bu otoyol ile birleşecek. Yaklaşık 433 kilometrelik bir yol olacak. Bunun 109 kilometresi Balıkesir il sınırları içerisinde kalıyor. İstanbul ve Bursa istikametinden gelip turizm bölgemiz olan Edremit, Ayvalık istikametine gideceklerin sene sonu itibarıyla bu yolun 29 kilometrelik kısmını kullanabileceği ön görülüyor. İstanbul'dan gelerek körfez hattına gidecek sürücüler şehir içi trafiğine hiç girmeden Yeniköy mevkisinden bu yola çıkacak, Dallımandıra mevkisinden de körfez yoluna girecekler. Ciddi bir yakıt ve zaman tasarrufu olacak."