HABER

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 18:59 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda "Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları" ve Stephen Hawking'in adının bir caddeye verilmesi" konusu gündeme geldi - İBB Meclisi CHP'li Meclis üyesi Merter: - "Ben, çağımızın dehası olan Stephen Hawking'in İstanbul'da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum. Önerimin değerlendirilmek üzere başkanlık makamına havale edilmesini arz ediyorum" - İBB Meclisi AK Partili Meclis Üyesi Şahan: - "Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90 tamamlanmıştır"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nda "Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmaları" ve Stephen Hawking'in adının bir caddeye verilmesi" konusu gündeme geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'nın 4. birleşimi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti. İBB Meclisi CHP'li Meclis üyesi Berke Merter, toplantıda söz aldı. Dün, dünyayı aydınlatan, ışık saçan bir yıldız söndüğünü belirten Merter, şunları kaydetti:

"Fizik Profesörü Stephen Hawking, çağımızın belki de en önemli ve Albert Einstein'dan sonra en popüler bilim adamı, 76 yaşında vefat etti. Bu ölüm dünya Pi gününe, Einstein'in doğum gününe denk düşmesi de ayrı bir tesadüf oldu.

Roger Penrose ile birlikte, Einstein'ın Uzay ve Zamanı Kapsayan Genel Görelilik Kuramının, Big Bang'le başlayıp karadeliklerle sonlandığını gösterdi. Bu sonuç Kuantum mekaniği ile Genel Görelilik Kuramı'nın birleştirilmesi gerektiğini gösteriyordu. Bu yirminci yüzyılın ikinci yarısının en büyük buluşlarından biriydi. Bu birleşmenin bir sonucu da karadeliklerin aslında tamamen kara olmadığını, fakat radyasyon yayıp buharlaştıklarını ve görünmez olduklarını ortaya koyuyordu. Diğer bir sonuç da evrenin bir sonu ve sınırı olduğuydu. Bu da evrenin başlangıcının tamamen bilimsel kurallar çerçevesinde meydana geldiği anlamına geliyordu.

40 dile çevrilen kitaplarıyla geniş kitlelere, anlayabilecekleri bir dilde fiziği sevdirebildi. Kendisi birçok bilim insanı tarafından Isaac Newton ve Albert Einstein'la anılıyordu. Ve bütün bunları genç yaşta yakalandığı hastalığına rağmen başarabildi. Halbuki doktorları hastalığının teşhisini koyduklarında bir-iki yıl ömür biçmişlerdi kendisine. O buna hiç aldırmadan çalışmalarına azimle devam ederek yıllara ve hastalığına meydan okudu."

- "Çağımızın dehası olan Stephen Hawking'in İstanbul'da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum"

"Cumhuriyet'imiz eğitimiyle ve insanlara sunduğu fırsat eşitliği ile Aziz Sancar gibi dünya çapında bir bilim insanı ortaya çıkarabilmiştir." diyen, Merter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüz Türkiye'sinde Aziz Sancar aynı başarıyı yakalayamayabilirdi. Nitekim UNİCEF'in yaptığı araştırmasının raporunda, 41 ülke arasında eğitim kalitesi konusunda sonuncu olmuşuz. Özgürlüğün, bilimin gelişimi için oksijen kadar önemli olduğunu da hatırlatmak isterim.

Dünyanın önemli şehirlerinden olan İstanbul'da, Beykoz’da bir Aziz Sancar adında caddenin bulunması sevindirici olsa da bir Isaac Newton, bir Albert Einstein, bir Stephen Hawking isimlerinin bir caddeye verilmemesi de manidardır. İstanbul'da bu isimlerin adında bir cadde yoktur. Ama bu hafta öğrendik ki bütün dünyada global cihatçılığın ve El Kaide'nin ideoloğu olarak kabul edilen Abdullah Azzam'ın adını taşıyan bir caddemiz var İstanbul'da. Ve çok acıdır ki bütün uyarılarımıza ve telkinlerimize rağmen AK Parti Grubu bu ismi "şehitler ve gaziler caddesi" ismine karşılık silmeyi kabul etmedi.
Ben, çağımızın dehası olan Stephen Hawking'in İstanbul'da bir caddeye veya bir merkeze isminin verilmesini öneriyorum. Önerimin değerlendirilmek üzere başkanlık makamına havale edilmesini arz ediyorum.

Konuşmamı Ulu önderimiz Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek isterim; "Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir."

- Kurbağalıdere İBB Meclisi'nde konuşuldu

Meclis toplantısı'nda konuşan İBB Meclisi AK Partili Meclis Üyesi Ömer Şahan, Kurbağalıdere'deki ıslah çalışmalarını gündeme getirerek, şöyle konuştu:

"Kurbağalıdere, İstanbul Anadolu Yakasının Kadıköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerini kapsayan 4611 hektar havza alanına sahip, aynı zamanda nüfus yoğunluğunun en çok olduğu yerleşim alanları içerisinden geçen en büyük derelerinden biridir. Havzanın büyüklüğü ve eğimlerin fazla olması, bölgenin aşırı göç alması ve buna bağlı kontrolsüz yapılaşma sebebiyle havzaya yağan yağışlar hızlı bir şekilde akışa geçerek, Yenisahra bölgesinde, Kadıköy Hasanpaşa ve Osmanağa Mahallelerinde taşkın riskini artırmakta idi. Buna bağlı olarak sık sık su baskınları yaşanmasına sebep olmakta, bu taşkınlar can ve mal kayıplarının yaşanmasına sebep olmaktaydı."

"Fen İşleri Daire Başkanlığımızca ve İSKİ Genel Müdürlüğünce belirli dönemlerde ve belirli etaplar halinde Kurbağalıdere Islahı çalışmaları yürütülmektedir." diyen Şahan, Fen İşleri Daire Başkanlığı Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü kapsamında Kurbağalıdere Islah İnşaatı çalışmalarının Göztepe Köprüsü ile Kalamış arasında toplandığını belirtti.

Şahan, "Şu anda Kurbağalıdere ıslah çalışmalarının yüzde 90 tamamlanmıştır. Kadıköylü komşularımız ve hemşehrilerimiz adına başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İBB meclis üyelerimize teşekkürlerini iletiyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Meclis Toplantısı'nda komisyon raporları oylamaya sunuldu.

Taksim'de silah sesleri!Taksim'de silah sesleri!
ABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olurABD'den Türkiye'ye tehdit: Sonuçları olur
Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!Şanlıurfa Kalesi'nde ikinci şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Berke Merter İBB meclis toplantısı Ömer Şahan

En Çok Okunan Haberler

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Berna Laçin ormanda kayboldu! Heyecan dolu anlar

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncularının masadaki 'rakı'ları saklamaları sosyal medyada ti'ye alındı

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bakan Sarıeroğlu'ndan yarı zamanlı çalışma açıklaması

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Bir skandal daha: Tek kadınla doyan erkek sapıktır!

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

Mina Başaran'ın sevgilisi böyle veda etti: Minik kalpli...

İlginizi Çekebilir

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 8 terörist etkisiz hale getirildi

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede gözyaşları sel oldu

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın 'çıplak gösteren gözlük' satmış

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın overlokçu çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den yeni görüntü! TSK böyle vurdu

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'den kahreden haber: 1 asker şehit

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

Afrin'de öldürülen teröristler nasıl sayılıyor? Abdullah Ağar açıkladı

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

En acı veda! Feryadı yürekleri dağladı!

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

AB Bakanı Çelik: AP, vizyonsuz ve cahilane bir karara imza attı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

Beşiktaş'ta bomba alarmı! Bölge kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.