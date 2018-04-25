İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri 57. Alay’a vefa için yürüdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye İzcilik Federasyonu işbirliğinde düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı’na katılan binlerce izci, 57. Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirdi. 1’inci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale cephesinde şehit olan Mehmetçiklerin anısına her yıl düzenlenen Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi izcileri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen 5 bin izci, Eceabat’ın Kocadere mevkiinde bir araya geldi. 22 Nisan’da başlayan Milli Bilinç Kampı’nda izciler, eğitim faaliyetlerinin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı da kutladı. İzciler, 5 günlük kamp süresi boyunca uluslararası anma etkinliklerine katıldılar ve şehitlik ziyaretleri gerçekleştirdiler. 24 Nisan’da Şehitler Abidesi’ndeki Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı anma törenine katılan izciler, daha sonra 57. Alay Şehitliği’nde düzenlenen anma etkinliğine katıldı. Şehitlikleri tek tek gezen izciler, şehitliklere karanfil bırakarak, dua etti. İzciler, törenlerin ardından Prof. Dr. Mehmet Çelik’in Çanakkale Savaşları’nı ve Çanakkale Destanı’nı içeren konferansına katıldı.

Dedelerinin izinden yürüdüler

Çanakkale Milli Bilinç İzci Kampı’nın üçüncü gününde izciler, dedelerinin yaptığı gibi saat 04.00’te top sesleriyle uyandılar. Saçlarına kına yakılan izciler, 57. Alay askerlerinin son yediği yemek olan kırık buğday çorbasını içip, hamur lokmalarını yedi. Askerlerin o dönem giydiği enveriye kabalağı şapkalarını giyen izciler, 57. Alay Şehitliği’ne gitmek için kamp alanından başlayarak Conkbayırı’na doğru 10 kilometrelik mesafeyi yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 200 personel ve 100 araçla 24 saat hizmet verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Milli Bilinç Kampı süresi boyunca izcilerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Belediye, 23 birim, 200 personel ve 100 araçla yemekten barınmaya, ulaşımdan sağlığa kadar tüm izcilere 24 saat hizmet verdi.

