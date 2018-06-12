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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

Sarı taksiler ile yaşadıkları sorunun ve uğradıkları saldırılar ile gündeme gelen UBER'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve Başbakanlığın genelgesinin ardından yaptırımlar gelmişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) de yeni kararlar aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME'nin UBER ile ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı. Karara göre, yolcu taşıma belgeli araçlara getirilen 7 yolcu taşıma sınırlaması ve 12 saatten önce yolcu listesinin bildirilme zorunluluğu kalktı.

YENİ KARARI AÇIKLADI

İBB Meclisi toplantısında bir konuşma yapan CHP'li Turizm Komisyonu meclis üyesi Erdal Tüfekçi, turizm belgeli taksiler için getirilen sınırlamalara tepki göstererek, bu kararların turizmcileri olumsuz şekilde etkilediğini iddia etti. Tüfekçi'nin konuşmasının ardından söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME'nin aldığı yeni kararı açıkladı.

7 KİŞİ KURALI VE 12 SAAT ÖNCEDEN HABER VERME ŞARTI KALKTI

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına gözlemci olarak katılan Mahmut Yeter, korsanla mücadele adına katı kurallar aldıklarını söyledi. Yeter, "Turizmcileri rahatlatacak karar alındı. Turizmcilerin iki kaygısı vardı: Birincisi, araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstastı. İkincisi ise 12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne bildirilmesiydi. Ancak bu UKOME kararında yoktu. UKOME kararında 'bunları gözden geçirelim' denilmişti. Bunun ardından geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki tane kıstası iptal ettik. Dolayısıyla araçlardaki yolcu sayısı 7 kişiden az olsa da bir problem değil. Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne de herhangi bir bildirimde bulunarak rezervasyon yapmalarına gerek kalmadı" diye konuştu.

UBER FAALİYETİ YAPILAMAYACAK

Kara listeye alınmış araçlarda UBER faaliyetinin yapılamayacağının altını çizen Yeter, "Bugün korsandan yakalandım. Yarın bu arabayı başka bir şahsa satarım. O bunu yapsın. Gitsin belge alsın' diye düşünerek bu işi sürdürmeye çalışanların önünü kapatmak için böyle bir karar alındı. Yani onların araçları da kara listeye alınıyor. Şase numarası kaydedilmiş ve kara listeye alınmış araçlarla da UBER faaliyeti yapılmayacak. Biz, bununla turizm acentelerinin sıkıntılarını giderdik. Ancak korsanla mücadelede yaptırımları çok katı koyduk ki, kimse yapmasın" diye konuştu.

İBB'NİN VERDİĞİ BELGE İPTAL EDİLECEK

Mahmut Yeter, sözlerini şöyle sürdürdü: "İhlaller için verilen cezaları netleştirdik. Korsan taşımacılık yapan şahıslara, onlara biz 'taşıyıcılar' diyoruz veya şoför ihlallerine karşılık ciddi yaptırımlar getirdik. Bunlar şudur: UBER dediğimiz aracın sahibi ister firma ister şahıs olsun tekrar taşımacılık yaparsa İBB'nin verdiği 'Turizm Yolcu Taşımacılığı Belgesi' iptal ediliyor. İkinci ihlal için belgeleri 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve hiçbir belge verilmiyor. Bu arkadaşlarımız aynı anda servis de yapıyorlarsa, bunlara servis taşıma belgesi de verilmiyor. Şoför arkadaşlarımızın ise toplu taşıma araç kullanma belgeleri var. Birinci ihlalde şoför arkadaşlarımızın bu bölgeleri 6 ay boyunca askıya alınıyor. İkinci ihlalde 2 yıl boyunca askıya alınıyor ve üçüncü ihlalde tamamıyla iptal ediliyor." (DHA)

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Uber İBB istanbul büyükşehir belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Ukome sarı taksi

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mevcut taksici, minibüsçü ve otobüsçü HANZO luğa devam ettiği sürece UBER de devam eder
taksi niye tekel kardeşim rakip çogaldıkça kalite ve ucuz hizmet olur peki neden bunlar halkımı düşünüyor yok rant peşinde bir plakaya 1 milyon tl para istiyolar işte akp sonuçları bunlar uberde olsun hiberde olsun
Yaw bu nasıl bir düzendir böyle. Bir belediye benim hangi araca bineceğime karar verecek, sen kimsin be belediye, hadi ordan be! Senin babanın topraklarında yaşamıyorum ben, ister uber'e binerim, ister taksiye, ister yoldan geçen birini durdurur öyle seyahat ederim, ister minibüs, otobüse, sen benim seyahat özgürlüğümü kısıtlayamazsın, UBER'i de kaldıramazsın, belgesiz dolaşmıyor, yasalar ne dediyse onu yerine getirmişler, o zaman bişey yapamazsın, para benim canım ister UBER'e binerim, canım ister taksiye..
REKABET KALITEYI GETİRİR AMA REKABET İSTEMIYO ANLASILAN TAKSICILER AYNI TAS DEVAM
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